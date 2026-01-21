Полосатый пешеход: амурский тигр выскочил перед машиной на трассе в Надеждинском районе

По словам эксперта, этот участок дороги является частью «Барановского экологического коридора». Им активно пользуются молодые тигры, перемещаясь с юго-запада Приморского края в горную систему Сихотэ-Алинь для освоения новых территорий. Как и многие животные, хищники предпочитают пересекать дорогу в моменты, когда поток машин минимален, но иногда такие встречи становятся неизбежными.