Полосатый пешеход: амурский тигр выскочил перед машиной на трассе в Надеждинском районе

Амурский тигр перебежал оживленную трассу в сторону Уссурийска, появившись прямо перед движущимися автомобилями. Ситуация произошла в Надеждинском районе, а полосатого пешехода удалось запечатлеть на видео.
«Примерно раз в год (если говорить об этом месте) поступают сообщения, в действительности переходов больше», — прокомментировал выход тигра генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
По словам эксперта, этот участок дороги является частью «Барановского экологического коридора». Им активно пользуются молодые тигры, перемещаясь с юго-запада Приморского края в горную систему Сихотэ-Алинь для освоения новых территорий. Как и многие животные, хищники предпочитают пересекать дорогу в моменты, когда поток машин минимален, но иногда такие встречи становятся неизбежными.
Напомним, что недавно специалисты Приморского охотнадзора изъяли из природной среды взрослого самца амурского тигра вблизи села Андреевка. Действия были предприняты из-за поведения животного, создававшего угрозу для местных жителей.