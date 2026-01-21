Вторая леди США Уша Вэнс сообщила о беременности

«Мы очень рады поделиться новостью о том, что Уша беременна нашим четвертым ребенком, мальчиком. Уша и малыш чувствуют себя хорошо, и мы все с нетерпением ждем его появления на свет в конце июля», — говорится в сообщении на странице Уши Вэнс в соцсети X.