Вторая леди США Уша Вэнс сообщила о беременности

«Мы очень рады поделиться новостью о том, что Уша беременна нашим четвертым ребенком, мальчиком. Уша и малыш чувствуют себя хорошо, и мы все с нетерпением ждем его появления на свет в конце июля», — говорится в сообщении на странице Уши Вэнс в соцсети X.
Ранее, 26 декабря прошлого года, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объявила о своей беременности. Она ожидает девочку. Ливитт выразила благодарность американскому лидеру Дональду Трампу за создание условий, поддерживающих семейную жизнь, и выразила надежду, что 2026-й станет отличным годом.
