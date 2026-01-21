В Полтавском районе Омской области будут судить виновника ДТП с двумя погибшими

По данным следствия, 26 июля 2025 года днем мужчина управлял автомобилем «Opel Vectra» на объездной дороге вблизи поселка Бельдеж. Он неверно оценил дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость и допустил лобовое столкновение со встречным автомобилем «ВАЗ-2329».