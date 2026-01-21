В Полтавском районе Омской области будут судить виновника ДТП с двумя погибшими

В Полтавском районном суде Омской области идет рассмотрение уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности гибель двух человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ).
По данным следствия, 26 июля 2025 года днем мужчина управлял автомобилем «Opel Vectra» на объездной дороге вблизи поселка Бельдеж. Он неверно оценил дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость и допустил лобовое столкновение со встречным автомобилем «ВАЗ-2329».
В результате аварии 76-летний водитель ВАЗа и его 75-летняя супруга, находившаяся рядом, получили тяжелейшие травмы и вскоре скончались в медицинском учреждении.
Подсудимый частично признал вину в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
