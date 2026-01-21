Ричмонд
Не соответствует конституции: Адвокат объяснил, почему он добивается отмены заочного приговора Татьяне Лазаревой*

Адвокат Соловьев: Прокуратура просит отменить заочный приговор Лазаревой*

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура выступила с просьбой отменить заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой* по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом РИА Новости сообщил адвокат артистки Леонид Соловьев.

«Прокуратура просит отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в мировой суд», — сказал защитник.

По его словам, районные суд не могут рассматривать дела по статье 330.1 УК.

Кроме того, свою жалобу на приговор и просьбу отменить его подал и сам защитник Лазаревой*. По его мнению, эта статья не соответствует нормам международного права и конституции.

Жалоба адвоката и прокуратуры будет рассматриваться судом в феврале.

В октябре прошлого года Пресненский суд Москвы заочно признал телеведущую Татьяну Лазареву* виновной в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента и назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы.

Весной того же года суд признал законным заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой* признали законным. Тогда иноагентку осудили на 6,5 лет за оправдание терроризма.

* — признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.