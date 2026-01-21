NYP: бездомные захватили аэропорт Нью-Йорка и терроризируют туристов

Аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке стал пристанищем для бездомных, которые ведут себя агрессивно и угрожают пассажирам, занимая общественные уборные. При этом служба безопасности аэропорта не предпринимает никаких мер для предотвращения данной ситуации, пишет The New York Post.
По информации издания, бездомные нашли временное убежище в терминале AirTrain, что создало серьезные неудобства для пассажиров. В частности, туалеты в аэропорту фактически недоступны для использования, так как все кабинки заняты бездомными, некоторые из них спят прямо на полу.
Одной из причин сложившейся ситуации называется недостаточная эффективность работы городских приютов для бездомных в Нью-Йорке.
Ранее правоохранители США задержали в международном аэропорту города Тампа мужчину, который пытался провезти в багаже человеческие останки, завернутые в фольгу.