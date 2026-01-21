В Хабаровске растет интерес зумеров к красивым номерам телефонов

Услугу чаще выбирают мужчины — их среди владельцев уникальных номеров 68%, однако за прошедший год женщины стали уделять ей больше внимания. Главные поклонники красивых номеров проживают в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Самаре и Самарской области, Республиках Дагестан и Башкортостан. В топ-10 территорий вошли также Ростовская и Свердловская области, Чеченская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Краснодарский край.