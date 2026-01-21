Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Телеведущий Мясников заявил о ненависти к курьерам

Врач Мясников сообщил, что, как и любой водитель, не любит курьеров.

Источник: Комсомольская правда

Телеведущий и доктор Александр Мясников порассуждал о курьерах. По его словам, они «выскакивают» из-за углов. Врач признался в ненависти к курьерам. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на «России 1».

Александр Мясников пояснил, что любой водитель не любит курьеров. Он также заявил о недоверии к службам доставки готовой еды. По его мнению, домашняя еда полезнее.

«Они выскакивают из-за угла. Огромным усилием воли я сдерживаю себя, чтобы не вильнуть рулем», — признал Александр Мясников.

В декабре полиция разбиралась в деле курьеров, перевозивших детей в сумках в Подмосковье. Они привлечены к ответственности. Двухлетние дети находились в курьерских сумках, закрепленных на электровелосипедах.