Телеведущий Мясников заявил о ненависти к курьерам

Телеведущий и доктор Александр Мясников порассуждал о курьерах. По его словам, они «выскакивают» из-за углов. Врач признался в ненависти к курьерам. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на «России 1».
Александр Мясников пояснил, что любой водитель не любит курьеров. Он также заявил о недоверии к службам доставки готовой еды. По его мнению, домашняя еда полезнее.
«Они выскакивают из-за угла. Огромным усилием воли я сдерживаю себя, чтобы не вильнуть рулем», — признал Александр Мясников.
В декабре полиция разбиралась в деле курьеров, перевозивших детей в сумках в Подмосковье. Они привлечены к ответственности. Двухлетние дети находились в курьерских сумках, закрепленных на электровелосипедах.