Не злите наши Искандеры: новое русское супероружие бьет по цели без промаха

В ночь на 20 января российские военные нанесли массированный удар по территории Украины, поразив цели в ряде областей, включая Киев, Одессу, Днепропетровск, Винницкую, Харьковскую и Запорожскую.
По данным военных каналов, в атаке была применена новая модификация баллистической ракеты — «Искандер-И».
Новые возможности «Искандера», Patriot бессилен.
Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал aif.ru использование нового оружия.
«Это ракета с дальностью до тысячи километров, значит, появилась возможность работать по дальним тылам противника», — отметил военный эксперт.
Увеличение дальности ракеты «Искандер» говорит о значительном расширении зоны поражения, позволяя российским войскам наносить удары по объектам, ранее находившимся вне досягаемости этого комплекса.
Кнутов также подчеркнул особенности траектории полета «Искандер-И».
«Помимо того, что “Искандер” и так имеет квазибаллистическую траекторию, маневрирует, теперь еще изменена траектория угла атаки, за счет чего она стала более вертикальной. Теперь Patriot вообще бессилен перед этими ракетами», — пояснил он.
Стратегические цели: приоритеты российских ударов.
По словам эксперта, российская армия продолжает наносить удары по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины.
«Мы продолжаем работать по наиболее важным целям. Наносим удары по комплексам Patriot, HIMARS, по штабам ВСУ, пунктам управления, складам, аэродромам, местам базирования авиации. “Искандер-И”, возможно, будет доставать до аэродромов подскока», — уточнил он.
Кнутов также отметил возможность применения «Искандер-И» для поражения предприятий ВПК и логистических узлов.
Подобные удары могут серьезно повлиять на производство и поставки вооружения и военной техники украинской армии, а также парализовать логистические цепочки, необходимые для обеспечения боевых действий.
Под Винницей вскрыли подземный бункер.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ракетный удар в ночь на 20 января пришелся по подземному бункеру ВСУ в Винницкой области. Именно в этом регионе, как утверждают военные ресурсы, был применен «Искандер-И».
Под удар попал бункер ВСУ к юго-востоку от Винницы. Лебедев назвал нанесение удара по бункеру под Винницей целенаправленной «работой по конкретной разведывательной информации». При этом подпольщик утверждает, что удар могли нанести ракеты «Циркон».
Несмотря на сообщения о первом применении «Искандер-И», Юрий Кнутов призвал воспринимать их с осторожностью. На данный момент Минобороны РФ официально не подтвердило использование новой модификации ракеты.