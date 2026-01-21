Не злите наши Искандеры: новое русское супероружие бьет по цели без промаха

«Помимо того, что “Искандер” и так имеет квазибаллистическую траекторию, маневрирует, теперь еще изменена траектория угла атаки, за счет чего она стала более вертикальной. Теперь Patriot вообще бессилен перед этими ракетами», — пояснил он.