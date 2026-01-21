В Братском районе с лесозаготовителей взыскали 1,8 млн за ущерб животным

Ранее КП-Иркутск сообщала, что известную в Иркутске авиакомпанию оштрафовали за повторное нарушение. Началось все с того, что один из пассажиров обратился к перевозчику с претензией о возмещении стоимости утерянного багажа. Только ответ в обещанные сроки он так и не получил.