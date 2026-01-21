Ричмонд
В Братском районе с лесозаготовителей взыскали 1,8 млн за ущерб животным

Компании работали на территориях, являющихся охотничьими угодьями.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прокуратура Братского района провела проверку и выяснила, что пять компаний, которые заготавливают лес, причинили ущерб животному миру. Как пояснили в пресс-службе ведомства, их работа велась на территориях, являющихся охотничьими угодьями.

— По оценке специалистов, сумма ущерба превысила 1,8 миллиона рублей. Тогда мы подали иски о взыскании этих средств в бюджет района, — добавили в прокуратуре.

Суды удовлетворили требования в полном объёме. После вступления решений в силу правоохранители проследят за тем, чтобы компании выплатили всю сумму.

