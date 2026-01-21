Reuters: Самолёт Трампа возвращается после вылета в Давос из-за неисправности

Самолет президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа возвращается обратно на базу Эндрюс под Вашингтоном после вылета в Давос из-за обнаруженной экипажем неисправности. Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает Reuters.
Отмечается, что американски лидер полетит в Европу другим бортом.
Накануне сообщалось, что США примут чрезвычайно строгие меры безопасности во время визита президента Дональда Трампа на Всемирный экономический форум в Давосе. Глава Белого дома прилетит на самолете, который будет сопровождаться несколькими грузовыми бортами, перевозящими бронемашины, вертолеты и вооруженную охрану.
Предыдущее ЧП с бортом Трампа произошло летом 2024 года, когда политик был еще кандидатом в президенты США. Тогда самолет вынужденно сел в городе Биллингс в штате Монтана из-за технической неисправности.