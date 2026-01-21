Reuters: Самолёт Трампа возвращается после вылета в Давос из-за неисправности

Накануне сообщалось, что США примут чрезвычайно строгие меры безопасности во время визита президента Дональда Трампа на Всемирный экономический форум в Давосе. Глава Белого дома прилетит на самолете, который будет сопровождаться несколькими грузовыми бортами, перевозящими бронемашины, вертолеты и вооруженную охрану.