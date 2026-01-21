Находка вошла в тройку лидеров Приморья по числу свадеб и рождений детей

В прошлом году было проведено 15 торжеств в честь юбилеев семейной жизни, чаще всего отмечали золотую свадьбу (50 лет). Специалисты ЗАГСа активно работают с молодежью, проводя просветительские встречи. Уже сейчас идет запись на «красивые даты» для свадеб в 2026 году, такие как 26 февраля, 6 июня и 12 декабря.