Находка вошла в тройку лидеров Приморья по числу свадеб и рождений детей

В Находкинском городском округе подвели итоги 2025 года. По данным местного управления ЗАГС, город занял уверенное третье место в крае по количеству зарегистрированных браков и рождений, уступив только Владивостоку и Уссурийску. Подробнее — в материате «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Средний возраст вступающих в брак остается традиционным: женихам обычно 35−45 лет, а невестам — 22−30. Самыми популярными именами для новорожденных у жителей города стали Артем и Александр для мальчиков, Валерия, София и Ева для девочек. Радует, что число разводов по отношению к бракам продолжает снижаться.
В прошлом году было проведено 15 торжеств в честь юбилеев семейной жизни, чаще всего отмечали золотую свадьбу (50 лет). Специалисты ЗАГСа активно работают с молодежью, проводя просветительские встречи. Уже сейчас идет запись на «красивые даты» для свадеб в 2026 году, такие как 26 февраля, 6 июня и 12 декабря.