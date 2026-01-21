Проверку родильных домов и перинатальных центров проведут в Хабаровском крае

«Всю страну потрясла трагедия, произошедшая в новокузнецком роддоме. Дети — это самое дорогое, что у нас есть. И если мы с вами, представители власти, не можем защитить детей — самое святое, то грош нам всем цена. Это не просто вопрос нашей профпригодности и формальной ответственности, а проверка на то, насколько мы с вами — живые люди, а не просто чиновники», — отметил глава региона в обращении к участникам совещания.