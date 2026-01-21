Проверку родильных домов и перинатальных центров проведут в Хабаровском крае

После трагедии в Новокузнецке, где за новогодние праздники скончались девять младенцев, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил повысить безопасность и качество медицинской помощи в учреждениях родовспоможения региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Всю страну потрясла трагедия, произошедшая в новокузнецком роддоме. Дети — это самое дорогое, что у нас есть. И если мы с вами, представители власти, не можем защитить детей — самое святое, то грош нам всем цена. Это не просто вопрос нашей профпригодности и формальной ответственности, а проверка на то, насколько мы с вами — живые люди, а не просто чиновники», — отметил глава региона в обращении к участникам совещания.
Руководитель региона поручил министерству здравоохранения края усилить контроль за инфекционной безопасностью, особое внимание уделить квалификации персонала, оснащению учреждений и контролю за качеством медицинской помощи, отношению к пациентам.
Министерство здравоохранения уже проводит внеплановые проверки родильных домов и перинатальных центров. Для персонала организованы тренинги и инструктажи по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима, профилактике инфекций, соблюдению порядков и клинических рекомендаций.
Отдельное поручение касалось кадрового обеспечения в районах края. Глава региона поручил министру здравоохранения края Станиславу Мальцеву в течение двух недель решить проблему отсутствия фельдшера в поселке Кутузовка района имени Лазо, чтобы обеспечить жителей отдаленных населенных пунктов доступной медицинской помощью.
Также Дмитрий Демешин отметил, что в рамках национального проекта «Семья» в 2025—2026 годах продолжается оснащение перинатальных центров. На эти цели в крае предусмотрено около 500 млн рублей. На сегодняшний день уже закуплено 176 единиц техники, и эта работа в 2026 году будет продолжена.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что прокуратура проверила родильный дом имени Венцовых по жалобам женщин на наличие насекомых. Проверка подтвердила факты нарушений санитарии. Главному врачу вручили предписание устранить проблемы и привлекли его к ответственности. После проведенных мероприятий повторная проверка показала отсутствие насекомых.