Финляндия отключает стационарные телефоны и закрывает целую эпоху связи

Крупнейший финский оператор связи с конца июня 2026 года прекращает предоставление услуг стационарной телефонной связи. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.
По данным издания, у компании оставалось несколько тысяч абонентов, которые продолжали пользоваться стационарными телефонами. Среди них были как компании, так и частные лица. Однако число таких клиентов постоянно снижалось. Весной оператор намерен связаться с пользователями и уведомить их об отключении.
Отмечается, что стационарные аппараты до сих пор применяются в отдельных случаях — например, для факсов, телефонных коммутаторов и оборудования в лифтах. При этом отказаться от обслуживания стационарных телефонов намерены и другие финские телекоммуникационные компании — Telia и DNA.
На этом фоне в Финляндии фактически завершается эпоха стационарной телефонной сети, которая началась еще в XIX веке.
Старший советник финского агентства транспорта и коммуникаций Traficom Марьи Хейнонен сообщила, что к концу 2024 года в стране насчитывалось около 84 тыс. подключений к стационарной связи. Из них примерно 10 тыс. приходились на домашние хозяйства. После отключения пользователи смогут сохранить номер, а сами аппараты при необходимости можно будет адаптировать под мобильную связь с использованием сим-карт.
Ранее сообщалось, что в некоторых районах Ирана стационарная связь временно перестала работать на фоне массовых протестов и забастовок.
Читайте также: «Немцев почти нет, ходят одни арабы»: украинки в Германии недовольны местными.