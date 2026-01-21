Финляндия отключает стационарные телефоны и закрывает целую эпоху связи

Старший советник финского агентства транспорта и коммуникаций Traficom Марьи Хейнонен сообщила, что к концу 2024 года в стране насчитывалось около 84 тыс. подключений к стационарной связи. Из них примерно 10 тыс. приходились на домашние хозяйства. После отключения пользователи смогут сохранить номер, а сами аппараты при необходимости можно будет адаптировать под мобильную связь с использованием сим-карт.