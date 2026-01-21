Священник посоветовал студентам молиться святому Николаю перед экзаменами, но не забывать про зубрёжку

Помимо усердной учёбы перед экзаменом стоит не забывать о другом: обязательно бежать в Николо-Кузнецкий храм и молиться святому Николаю. Кто может — читать акафист, а кто не успевает — хотя бы канон. В любой непонятной ситуации нам рекомендовали обращаться к святителю Николаю. При этом подразумевалось, что молитва не заменяет, конечно, учёбу и хорошую подготовку. Итак, зубри, изучай — никаких гарантий не бывает. Молитва не заменяет необходимости изучения предмета, но очень помогает.