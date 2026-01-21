Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Священник посоветовал студентам молиться святому Николаю перед экзаменами, но не забывать про зубрёжку

Студенты, которые 25 января отмечают свой праздник — Татьянин день, вовсю сдают сессию. Помочь этому процессу может искренняя молитва. К какому святому обратиться учащимся, Life.ru рассказал священник, руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой.

Источник: Life.ru

По словам священника, он в студенческие годы и сам использовал «тайное средство для сдачи экзаменов» — молитву святому Николаю.

Помимо усердной учёбы перед экзаменом стоит не забывать о другом: обязательно бежать в Николо-Кузнецкий храм и молиться святому Николаю. Кто может — читать акафист, а кто не успевает — хотя бы канон. В любой непонятной ситуации нам рекомендовали обращаться к святителю Николаю. При этом подразумевалось, что молитва не заменяет, конечно, учёбу и хорошую подготовку. Итак, зубри, изучай — никаких гарантий не бывает. Молитва не заменяет необходимости изучения предмета, но очень помогает.

Владислав Береговой.

Священник, руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии.

Однако полагаться только на молитву не стоит — ведь это не волшебные слова, которые сработают сами по себе. Это диалог со святым: он может попросить жить праведно, быть ближе к Богу и Церкви и, возможно, помочь тебе в трудную минуту — например, в нужный момент вспомнить правильный ответ на экзаменационный билет.

Татьянин день на протяжении многих десятилетий остаётся одним из самых узнаваемых и символичных праздников в российском календаре. Он объединяет в себе религиозную традицию, историю отечественного образования и современную студенческую культуру. Узнайте историю праздника, почему он стал Днём студента, какие традиции существуют и как его отмечают в России — в материале Life.ru.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.