Екатеринбуржец с подозрением на инсульт восемь часов метался между больницами

Когда терпение Дениса иссякло, он, по собственному выражению, «поднял бунт». Около 1:30 ночи к нему наконец вышел врач. «Выходит врач и говорит: “Мы сейчас посмотрели ваши результаты, диагноз не подтвердился. Вот вам лечение и список лекарств”», — вспоминает Денис. На вопрос, как можно было поставить диагноз без доступа к снимкам, последовал обескураживающий ответ: «Пожалуйста, никуда только не пишите — нас не погладят по головке».