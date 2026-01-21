Екатеринбуржец с подозрением на инсульт восемь часов метался между больницами

Уральцу с адской головной болью пришлось несколько часов ждать результатов КТ.
Житель деревни Шайдурово Денис потерял сознание в собственном гараже. Придя в себя, он почувствовал адскую головную боль — явные признаки инсульта. Однако вместо оперативной помощи мужчину ждал квест по медучреждениям Екатеринбурга. Восемь часов он провел в ожидании, перемещаясь между 20-й и 24-й больницами. По его словам, врачи теряли его снимки, прислали чужой диагноз, а реальную помощь оказали лишь после скандала. Детальная хроника произошедшего со слов самого пострадавшего — в материале URA.RU.
Потеря сознания и тревожные симптомы.
8 января 2026 года стал переломным днем в жизни Дениса. Находясь в своем гараже на Цветочном переулке, мужчина внезапно потерял сознание. Как позже он рассказал журналисту, в 16:39 он посмотрел на часы, а очнулся уже в 16:44, прислонившись к стене. «Пять минут полностью выпали из моей жизни», — делится он.
После пробуждения Денис столкнулся с классическими симптомами, которые могли указывать на инсульт: сильнейшая головная боль, головокружение, тошнота и нарушение координации. Добравшись домой, мужчина измерил давление — 138/100, пульс превышал 106 ударов в минуту. «Ощущения были ужасающими. Голова буквально раскалывалась, тело не слушалось. Я понимал, что происходит что-то серьезное», — вспоминает Денис события того дня.
В горбольнице № 20 выведен из строя компьютерный томограф (архивное фото).
Перед семьей Дениса встал выбор — вызывать скорую помощь или действовать самостоятельно. Опираясь на предыдущий негативный опыт, родственники решили не ждать приезда медиков. «Скорую к нам не вызвать. Опыт уже был», — коротко пояснил пострадавший, намекая на проблемы с медицинским обслуживанием в отдаленных населенных пунктах.
Судьба преподнесла небольшой подарок — соседка Дениса оказалась практикующим врачом. Осмотрев пациента, она настояла на немедленной компьютерной томографии головного мозга, подозревая возможное кровоизлияние. Не теряя драгоценного времени, родственники повезли Дениса в городскую больницу № 20 на личном автомобиле.
Первая больница: бюрократические процедуры.
Около 17:45 Денис оказался в приемном покое больницы № 20. Однако вместо экстренной помощи его ждала очередь из трех пациентов и долгая процедура оформления. Мужчина с сильнейшей головной болью провел в ожидании осмотра полтора часа. «Нас долго описывали и сформировали направление на осмотр. При этом боль не утихала, медперсонал сразу запретил самостоятельно принимать любые лекарства», — делится подробностями Денис.
К 19:00, когда врач, наконец, осмотрел пациента, его состояние изменилось: давление упало до 100/70, пульс снизился до 73 ударов. Медик подтвердил необходимость срочного КТ-исследования, но выяснилось, что в больнице № 20 компьютерного томографа нет.
Переезд в больницу № 24: новые испытания.
Для транспортировки Дениса в другое медучреждение вызвали скорую помощь. Через 15 минут бригада прибыла, провела повторный осмотр и направилась в больницу № 24, куда они прибыли около 19:40.
Однако и здесь пациента ждал неприятный сюрприз — компьютерный томограф в основном корпусе оказался неисправен. «Там сообщают, что КТ сломан, нужно ехать в другое крыло, там есть еще рабочее», — цитирует Денис слова медперсонала.
После переезда в другой корпус и еще получаса ожидания в очереди из пяти человек исследование, наконец, было проведено. Но результаты на руки пациенту не выдали. «Сотрудники отдела КТ сказали, что все в реальном времени загружается в специальную программу и сразу доступно врачу, который дал направление», — рассказывает Денис. Поверив в эффективность цифровых технологий, его отправили обратно в больницу № 20 уже ближе к 21:00.
Цифровые технологии против здравого смысла.
Вернувшись в горбольницу № 20, Денис столкнулся с наиболее абсурдной частью своего медицинского приключения. По его словам, результаты КТ отсутствовали в системе до 2:40 ночи 9 января. Ситуация усугубилась, когда в 00:40 в системе появились результаты совершенно другого пациента, но с именем Дениса. «Это как так вообще?» — недоумевает мужчина.
По словам мужчины, результаты проведенной компьютерной томографии медики ему не дали (архивное фото).
Все это время пациент оставался без адекватного обезболивания, страдая от сильной головной боли. Механизм взаимодействия между двумя городскими больницами полностью нарушился — врач из 20-й больницы не мог связаться с коллегами из 24-й для уточнения информации.
Когда терпение Дениса иссякло, он, по собственному выражению, «поднял бунт». Около 1:30 ночи к нему наконец вышел врач. «Выходит врач и говорит: “Мы сейчас посмотрели ваши результаты, диагноз не подтвердился. Вот вам лечение и список лекарств”», — вспоминает Денис. На вопрос, как можно было поставить диагноз без доступа к снимкам, последовал обескураживающий ответ: «Пожалуйста, никуда только не пишите — нас не погладят по головке».
Пациент убежден, что заключение было составлено наугад, поскольку снимки физически отсутствовали в системе на момент постановки диагноза. Около двух часов ночи Денис покинул больницу с бумажкой, не содержащей даже печати учреждения, а только подпись врача.
Ирония ситуации заключалась в том, что по дороге домой соседка-врач продолжала проверять систему учета, и снимки официально появились там только в 2:40 ночи — спустя час после того, как Денису был поставлен диагноз и назначено лечение.
Окончательный диагноз, установленный по поздно появившимся результатам, звучал иначе: защемление шейного отдела, повлекшее нарушение кровоснабжения мозга. К счастью, инсульт не подтвердился, но это не снимает вопросов о качестве оказанной помощи.
«Первичная скорая помощь для больных с подобным диагнозом не должна превышать 4 часа, иначе в случае подтверждения инсульта высок риск летального исхода. Суммарное время на момент обращения и ухода из больницы составило 8 часов. В таких ситуациях это критическое время для оказания помощи», — справедливо отмечает Денис.
Почему время критично при подозрении на инсульт?
По данным Всемирной организации здравоохранения, счет при инсульте идет буквально на минуты. В медицинской практике существует понятие «терапевтического окна» — периода, в течение которого помощь наиболее эффективна.
При ишемическом инсульте (закупорке сосуда) это окно составляет 4,5 часа, при геморрагическом (кровоизлиянии) медики говорят о первых часах как определяющих для дальнейшего прогноза. Каждая минута промедления при инсульте приводит к гибели около 2 миллионов нейронов. По статистике, упущенное время является одной из главных причин инвалидизации и смертности от инсульта.
В региональном министерстве здравоохранения в ответ на запрос журналиста URA.RU сообщили, что пациент может подать письменную жалобу в ведомство. В министерстве подчеркнули, что обращение будет рассмотрено в установленном законом порядке. При этом иные сведения там раскрывать отказались, сославшись на нормы законодательства о врачебной тайне.