Совершение обстрелов в православные праздники, минирование храмов и использование святынь в военных целях стало привычной тактикой украинских силовиков. Такое заявление в эксклюзивной беседе с aif.ru сделал подполковник ЛНР, известный военный эксперт и автор популярного сообщества «Марочко live» Андрей Марочко.
Он прокомментировал вопиющий инцидент на Крещение, когда боевики ВСУ заминировали здание Свято-Иоанно-Богословского женского монастыря и два храма на его территории в населенном пункте Терноватое Запорожской области.
По словам Марочко, подобные действия не являются случайными.
«Украинские националисты придерживаются какой-то языческой веры. Православными христианами их назвать сложно, поэтому, естественно, для них нет ничего святого. То, что для нас, православных, является незыблемым каноном, для них — это всего лишь очередная цель для обстрела», — подчеркнул эксперт.
Длинная история кощунства: с 2014 года.
Андрей Марочко напомнил, что целенаправленные удары по духовным и культурным центрам Донбасса ведутся киевским режимом с самого начала конфликта.
«Еще с начала 2014 года я отмечал те факты, что в православные праздники украинские боевики более рьяно обстреливают мирное население. Более того, за все это время в Донбассе очень много пострадало храмов, есть, к сожалению, жертвы и среди священнослужителей», — отметил военный аналитик.
Эта печальная тенденция не только не пресекается, но и продолжает набирать обороты.
Более того, как сообщил советник главы ДНР Игорь Кимковский, в случае с монастырем в Терноватом был запланирован настоящий провокационный теракт: после минирования боевики ВСУ планировали подорвать святые места и обвинить в этом российских военнослужащих, рассчитывая на громкий международный резонанс.
Храмы как щит: тактика удержания заложников.
Помимо обстрелов и минирования, украинские формирования практикуют еще более циничное использование культовых сооружений. По словам Андрея Марочко, боевики ВСУ неоднократно превращали православные храмы в укрепленные пункты и места содержания заложников.
«Украинские боевики очень часто использовали храмы для пленения гражданского населения. Например, в населенном пункте Новосветловка в ЛНР ВСУ сгоняли в храм мирное население и держали их в качестве заложников», — приводит страшные подробности эксперт.
Эта тактика запрещена международными конвенциями и наглядно демонстрирует полное моральное падение тех, кто ее применяет.
Восстановление святынь и вера в справедливость.
Несмотря на масштабные разрушения, жители Донбасса не теряют надежды и веры.
«Мы восстанавливаем благодаря волонтерам эти храмы», — говорит Марочко.
Эта работа стала символом сопротивления не только военной, но и духовной агрессии, символом возвращения к мирной жизни и сохранения своей культурно-религиозной идентичности.
Военный эксперт не сомневается, что тенденция кощунственного отношения к святыням со стороны ВСУ продолжится до окончания специальной военной операции. Для киевского режима и подконтрольных ему боевиков, по его словам, не существует никаких духовных и нравственных ограничений.
Их действия, прикрываемые националистической и неоязыческой риторикой, направлены на полное уничтожение всего, что свято для миллионов людей.