В Омске дети мёрзнут в детсадах и школах

Воспитанников омского детского сада № 247 «эвакуировали» из группы из-за холода. Родители забили тревогу после того, как их дети вынуждены были проводить целый день в помещении, где температура опускалась до 14 градусов тепла.
Несмотря на все попытки утеплить группу своими силами, ситуация не менялась. Только после публичного скандала и вмешательства прокуратуры дошколят временно перевели в другие помещения.
«Звёздочки» в морозном плену.
История группы «Звёздочки» в детском саду на улице Всеволода Иванова, 11, в Омске по словам родителей, длится не первый год. Помещение, доставшееся им «в наследство» от предыдущей группы, с самого начала было в плачевном состоянии. Мамы и папы собственными силами сделали ремонт, но столкнулись с неустранимой проблемой — ледяным воздухом.
«С сентября температура в группе не поднимается выше 16 градусов. А когда за окном морозы или особенно ветер, опускается до 14. Как отвечает заведующая: “Предыдущие воспитанники же выжили, и вы вытерпите”, — цитируют родители в своём отчаянном обращении в социальных сетях.
Чтобы согреть детей, они предприняли всевозможные меры: застелили пол двойным слоем ковров, вскладчину купили монтажную пену и утеплили окна и подоконники, заложили старые окна матрасами и одеялами, чтобы остановить сквозняк, заклеили вентиляционные решётки, так как «по группе гулял ветер», принесли из дома персональные обогреватели.
Несмотря на это, дети продолжали мёрзнуть и болеть, проводя дни в шерстяных носках и тёплых жилетах поверх одежды.
Вынужденное «расселение».
На публичный резонанс отреагировали надзорные органы. Прокуратура Омской области организовала внеплановую проверку по факту несоблюдения температурного режима. К делу подключились специалисты Управления Роспотребнадзора по региону, которые должны оценить соблюдение СанПиНа и состояние системы отопления.
Пока идут проверки, в городском департаменте образования приняли временное решение. Группу «Звёздочки» расформировали, а детей распределили по другим группам того же сада, где температурный режим соответствует нормативам.
«В целях обеспечения комфортных условий группа временно выведена из образовательного процесса», — подтвердили omsk.aif.ru в мэрии.
Уроки при колотуне.
Ситуация в детском саду № 247 — не единственный случай. Параллельно на холод жалуются родители школьников с Левобережья Омска. После крупной аварии на теплотрассе на улице Рокоссовского, оставившей без отопления 48 домов и учреждений, в школах № 139, 149 и 150, по словам очевидцев, установилась крайне низкая температура.
«До аварии было не особо тепло, сейчас вообще колотун. Дети одеты в три кофты», — сетуют родители школьников в соцсетях.
Прокуратура Кировского округа уже начала проверку в отношении «Тепловой компании», внесла представление и возбудила дело об административном правонарушении.
Холод отправил на дистант.
Ситуация с холодом в образовательных учреждениях Омска коснулась и Центрального округа. В школе № 48 на улице Иванишко, по сообщениям в соцсетях, температура в классах опускалась до 10−15 градусов, при этом администрация не спешила переводить учеников на дистанционное обучение. Информация привлекла внимание надзорных органов.
Управление Роспотребнадзора по Омской области проводит внеплановую проверку по факту возможных нарушений температурного режима. Параллельно руководство школы и департамент образования приняли оперативные меры.
Причиной проблемы назвали некачественный капитальный ремонт системы отопления, выполненный подрядчиком. В связи с ненадлежащим исполнением работ было принято решение об одностороннем отказе от договора с этой организацией. Об этом omsk.aif.ru сообщили в пресс-службе мэрии.
Для оперативного решения проблемы заключён новый договор на обслуживание теплового узла с другой организацией. На время восстановительных работ, с 21 января, для учеников 1−6 классов образовательный процесс временно переведён на дистанционный формат.
«О возобновлении занятий в штатном режиме родители будут оповещены через родительские чаты», — сообщили в администрации учреждения.
Если проверка Роспотребнадзора подтвердит нарушение санитарных норм, к школе будут применены меры административного воздействия.