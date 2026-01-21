Мэрия Уфы изъяла два многоквартирных дома: скоро здания снесут

В Уфе начата процедура изъятия для муниципальных нужд двух многоквартирных домов. Соответствующие решения опубликованы на сайте Управления земельных и имущественных отношений города.
Под изъятие попадают жилые здания по адресам: улица Кулибина, 19/2 и улица Октябрьской Революции, 67/3. Оба дома были признаны аварийными и подлежащими сносу еще в 2023 году.
МБУ «Служба расселения» поручили провести оценку изымаемой недвижимости. Собственникам квартир будет предложен выбор: получение равнозначного благоустроенного жилья или денежная компенсация. Гражданам, проживающим в этих домах по договору социального найма, подберут другое благоустроенное жилое помещение для переселения на аналогичных условиях.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.