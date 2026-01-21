Ричмонд
МЧС предупреждает белорусов о гололедице, тумане и изморози в среду

МИНСК, 21 янв — Sputnik. Гололедица сохранится на отдельных участках дорог Беларуси в среду, утром местами ожидается туман и изморозь, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Сейчас в Ричмонде: -7° 2 м/с 67% 771 мм рт. ст.
Источник: Sputnik.by

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности гололедицы — затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.

Изморозь может стать причиной обрыва проводов и отключения электричества, а также роста числа коммунальных аварий.

По прогнозам Белгидромета, сегодня в стране установится облачная с прояснениями погода и преимущественно без осадков. Местами возможны туман и изморозь, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер неустойчивый 2−7 м/с. Температура воздуха днем составит −5…-11°С, местами столбик термометра опустится до отметки −14°С.

Народные приметы на 21 января

21 января в церкви вспоминают Емелиана Исповедника. По преданию, ему велели отказаться от молитв, но мужчина не послушался и за это его заточили до конца жизни.

В народе праздник ассоциировался с завершением Святок. Обычно 21 января в первую половину дня отдыхали, а затем приступали к бытовым заботам.

Народные приметы:

Начинался снегопад — летом будет много дождей с грозами;

окна запотели — наступит оттепель в ближайшие дни;

слабый ветер в этот день — лето будет жарким;

установились морозы — холода продержатся до конца календарной зимы;

собака проводит много времени на улице — потеплеет.