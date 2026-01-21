МЧС предупреждает белорусов о гололедице, тумане и изморози в среду

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности гололедицы — затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.
Изморозь может стать причиной обрыва проводов и отключения электричества, а также роста числа коммунальных аварий.
По прогнозам Белгидромета, сегодня в стране установится облачная с прояснениями погода и преимущественно без осадков. Местами возможны туман и изморозь, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер неустойчивый 2−7 м/с. Температура воздуха днем составит −5…-11°С, местами столбик термометра опустится до отметки −14°С.
Народные приметы на 21 января
21 января в церкви вспоминают Емелиана Исповедника. По преданию, ему велели отказаться от молитв, но мужчина не послушался и за это его заточили до конца жизни.
В народе праздник ассоциировался с завершением Святок. Обычно 21 января в первую половину дня отдыхали, а затем приступали к бытовым заботам.
Народные приметы:
Начинался снегопад — летом будет много дождей с грозами;
окна запотели — наступит оттепель в ближайшие дни;
слабый ветер в этот день — лето будет жарким;
установились морозы — холода продержатся до конца календарной зимы;
собака проводит много времени на улице — потеплеет.