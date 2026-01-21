Скоростью обслуживания в петербургских поликлиниках недовольны 68% жителей

Наибольшее число жалоб поступает от посетителей Александровской, Мариинской и Елизаветинской больниц. Как отмечается, длинные очереди в приемных покоях связаны с переходом на Единую медицинскую информационную систему (ЕМИАС), из-за чего врачи тратят значительно больше времени на оформление документов.
В Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга ситуацию прокомментировали, заявив, что внедрение ЕМИАС на пациентах практически не отражается. При этом в ведомстве признали, что в Елизаветинской больнице действительно возможны задержки, но объяснили их высокой нагрузкой и необходимостью проведения полноценного обследования для каждого пациента.