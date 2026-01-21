Как в Pinterest: чем хороша горнолыжка в 170 км от Екатеринбурга. Фото

При посещении «Горы Белой» стоит учитывать свою подготовку.
С приходом зимы и открытием горнолыжного сезона многие жители Екатеринбурга задумываются о том, чтобы попробовать себя в зимних видах спорта. Читатель URA.RU Иван поделился своим опытом первого знакомства со сноубордом на курорте «Гора Белая», рассказав не только о впечатлениях от места, но и об ошибках новичков.
По совету друзей и профессиональных лыжников екатеринбуржец с женой выбрали комплекс «Гора Белая» из-за доступных цен и разнообразия трасс. Дорога от Екатеринбурга заняла около 2,5 часов по Серовскому тракту. «Мы сразу пошли в пункт проката, взяли экипировку (сноуборды, ботинки), купили ски-пасс, самолично отказались от инструкторов, я думал, что быстро научусь кататься на сноуборде, и мы отправились изучать карту трасс. По деньгам на двоих вышло 3000 рублей со снаряжением и ски-пассом на 2−3 часа», — рассказал Иван.
Пара сразу же отправилась на самую длинную трассу высотой 715 метров. Виды с подъемника, по словам Ивана, были «как из Pinterest», а на вершине ждала смотровая площадка с качелями и деревянный идол. Однако энтузиазм быстро сменился осознанием рисков.
«Трасса была хорошей — для экстремалов самое то, но для нас как новичков она оказалась опасной, так как на ней есть резкие спуски. После парочки падений мы поняли, что было слегка много веры в то, что на сноуборде легко научиться ездить. Это не так. Лучшими решениями будут разминки на тренировочных трассах, а в моем случае — и с инструктором. После уже можно отправляться на более сложные трассы», — говорит екатеринбуржец.
Как раз на учебной трассе Иван с женой получили базовые навыки. Помог и случайный инструктор, который объяснил, как правильно пользоваться бугельным подъемником. «Нам удалось отлично покататься, я почувствовал себя как на море, будто управлял доской для серфинга. Именно так можно описать первый положительный опыт катания на сноуборде», — ответил уралец. Своим главным выводом он назвал необходимость начинать с инструктором и не стремиться сразу на сложные трассы.
