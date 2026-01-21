Как в Pinterest: чем хороша горнолыжка в 170 км от Екатеринбурга. Фото

«Трасса была хорошей — для экстремалов самое то, но для нас как новичков она оказалась опасной, так как на ней есть резкие спуски. После парочки падений мы поняли, что было слегка много веры в то, что на сноуборде легко научиться ездить. Это не так. Лучшими решениями будут разминки на тренировочных трассах, а в моем случае — и с инструктором. После уже можно отправляться на более сложные трассы», — говорит екатеринбуржец.