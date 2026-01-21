Создан робот для автономных операций на сетчатке глаза

Созданный командой Института автоматизации Академии наук Китая робот успешно прошел испытания на животных, показав стопроцентную эффективность при проведении внутрисосудистых и субретинальных инъекций. Система использует алгоритмы трехмерного пространственного восприятия и контроля траектории, что позволило снизить ошибку позиционирования почти на 80% по сравнению с ручными манипуляциями хирургов.