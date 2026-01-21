Ветеран СВО рассказал о появлении у ВСУ нового химического оружия

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) появилось новое опасное химическое оружие, применяемое Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале «Опасный бизнес» заявил ветеран СВО с позывным Матрос.
По его словам, речь идет о боеприпасе, который срабатывает при подходе и выделяет пену, испаряющую ядовитый газ, возможно, типа «джоник» или «допплер». Ветеран предупредил, что оружие уже привело к потерям.
— У знакомых есть погибшие и тяжелые трехсотые. Всем смотреть по сторонам, стараться иметь на позициях противогазы! — говорится в сообщении.
Матрос призвал российских военнослужащих быть предельно осторожными.
Ранее военный эксперт Василий Дандыки заявил, что ВСУ могут применить белый фосфор, хлорпикрин и другие отравляющие вещества в зоне проведения специальной военной операции, поскольку не могут противостоять ВС РФ.
12 декабря начальник войск РХБЗ генерал-майор Алексей Ртищев сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) моделировала взрыв «грязной бомбы» в многолюдном месте. Она должна быть создана на основе источников ионизирующего излучения.