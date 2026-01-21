В праздники Свердловскую область посетили более 320 тыс. человек

Среди популярных направлений — горнолыжные курорты, где побывали около 100 тыс. человек, а также природные парки «Оленьи Ручьи» и «Бажовские места» — их посетили около 7 тыс. человек. В Верхотурье на рождественской ярмарке собралось более 2,6 тыс. гостей. Невьянский историко-архитектурный музей-заповедник принял 7 тыс. посетителей, а «Горнозаводской Урал» в Нижнем Тагиле — 3,8 тыс. Популярными у туристов были национальные маршруты «Демидовский» и «Императорский». Парк сказов в Арамили в новогодние каникулы посетило более 20 тыс. человек. Кроме того, активно проводились «теплые экскурсии» — короткие маршруты с остановками в кофейнях, музеях и библиотеках, сочетающие прогулки с дегустациями и лекциями.