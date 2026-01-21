Пассажирский поезд сошел с рельсов на юге Польши

В Польше региональный электропоезд сошел с рельсов на юге страны, пассажиры не пострадали. Об этом сообщил министр инфраструктуры республики Дариуш Климчак.
По его словам, инцидент произошел 20 января после 21:00 на участке Мехув — Сломники на железнодорожной линии Варшава — Краков. В составе находились около 20 человек.
Министр уточнил, что с рельсов сошла часть поезда компании Polregio. Никто из пассажиров медицинской помощи не потребовал.
Пресс-секретарь Польских железных дорог Кароль Якубовский заявил, что причины и обстоятельства произошедшего пока устанавливаются.
25 августа в Забайкалье локомотив пассажирского поезда, который следовал из Москвы во Владивосток, сошел с рельсов. По данным региональной транспортной прокуратуры, на станции Артеушка в Могочинском округе у локомотива поезда № 10 сошла одна колесная пара. В результате произошедшего никто не пострадал.
Кроме того, число погибших в результате обрушения строительного крана на пассажирский поезд в Таиланде увеличилось до 30, травмы различной степени тяжести получили 67 человек.
Инцидент произошел в провинции Накхонратчасима на северо-востоке страны. Состав следовал по маршруту Бангкок — Убонратчатхани. В результате столкновения поезд сошел с рельсов и загорелся.