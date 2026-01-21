Пассажирский поезд сошел с рельсов на юге Польши

25 августа в Забайкалье локомотив пассажирского поезда, который следовал из Москвы во Владивосток, сошел с рельсов. По данным региональной транспортной прокуратуры, на станции Артеушка в Могочинском округе у локомотива поезда № 10 сошла одна колесная пара. В результате произошедшего никто не пострадал.