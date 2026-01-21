Преступность в Приморье меняет характер: число убийств и разбоя резко сократилось

В Приморье заметно меняется характер совершаемых преступлений — доля насильственных действий против граждан в общем объеме правнонарушений существенно падает, как и само количество правонарушений. За 2025 год зафиксировано 25 858 таких случаев, что на 19,8% меньше показателей 2024 года. В полиции региона подчеркнули, что свою роль в этой позитивной тенденции сыграли институты гражданского общества и СМИ, взаимодействие с которыми сейчас интенсифицировано ведомством. Итоги 2025 года и текущую криминогенную обстановку обсудили на расширенном заседании коллегии УМВД России по Приморскому краю, на котором присутствовало ИА PrimaMedia.