Преступность в Приморье меняет характер: число убийств и разбоя резко сократилось

В Приморье заметно меняется характер совершаемых преступлений — доля насильственных действий против граждан в общем объеме правнонарушений существенно падает, как и само количество правонарушений. За 2025 год зафиксировано 25 858 таких случаев, что на 19,8% меньше показателей 2024 года. В полиции региона подчеркнули, что свою роль в этой позитивной тенденции сыграли институты гражданского общества и СМИ, взаимодействие с которыми сейчас интенсифицировано ведомством. Итоги 2025 года и текущую криминогенную обстановку обсудили на расширенном заседании коллегии УМВД России по Приморскому краю, на котором присутствовало ИА PrimaMedia.
Объединение усилий.
Как подчеркнул начальник Управления МВД России по Приморскому краю Александр Табакаев, в прошедшем году сотрудники полиции активно взаимодействовали с органами власти, институтами гражданского общества и средствами массовой информации. Всё это позитивно повлияло на снижение криминальной напряжённости.
По словам первого заместителя председателя правительства Приморского края Дмитрия Мариза, защищать правопорядок сотрудникам УМВД России по Приморскому края помогали добровольцы.
«Хочу отметить помощь полиции от такого института, как добровольные дружинники. Мы со своей стороны обеспечиваем материальное стимулирование этой деятельности и считаем, что этот институт очень важен. Мы готовы повышать это стимулирование и считаем, что это повысит эффективность и результативность работы добровольного объединения», — отметил Дмитрий Мариза.
Он также отметил, что в рамках совместной работы правительства и УМВД России по Приморскому краю продолжаются акции добровольной сдачи оружия, развивается система видеофиксации нарушений — в этом году появилось 12 стационарных комплексов с расширенными возможностями. Также совместными усилиями удалось снизить количество погибших в ДТП на 10 тысяч транспортных средств.
Как отметила уполномоченный по правам ребёнка в Приморском крае Ольга Романова, в этом году она также продолжит тесное взаимодействие с сотрудниками УМВД России по Приморскому краю. В особенности по двум направлениям — профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и профилактика системы социального сиротства.
Результаты общей работы отметил врио главного федерального инспектора по Приморскому краю Сергей Дыняк.
«В прошедшем году вы работали достойно, профессионально и делали всё, чтобы защитить правопорядок и помочь людям, попавшим в беду. В результате проведённой работы уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, снизилась уличная преступность, видны результаты профилактической работы», — подчеркнул он.
Ститистика преступлений.
Среди позитивных изменений в ведомстве отметили снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений в регионе на 9,9%, преступлений средней тяжести — на 17,8%, а прочих — на 26,9%. Отмечено также снижение числа убийств на 24%, а также умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 9%, в том числе повлекшего смерть потерпевшего — на 10%.
По итогам минувшего года количество погибших в результате преступных посягательств в Приморском крае снизилось на 6,9% — с 346 до 322 человек. В то же время в крае наблюдается рост краж и угонов автомототранспорта. В 2025 году зарегистрировано 233 кражи транспортных средств и 224 факта угона.
Серьезным вызовом для служителей порядка остаются киберугрозы. Количество IT-преступлений за прошлый год составило 7 239. Из них 4 775 — это случаи мошенничества. Всего «цифровые» аферисты выманили у приморцев 2,5 млрд рублей. Вернуть удалось 46 млн. Александр Табакаев во время доклада жестко акцентировал вимание сотрудников на этих цифрах.
При этом в 29025 году на территории края было выявлено на 13,7% меньше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из незаконного оборота было изъято почти 1,5 тонны наркотических средств и психотропных веществ.
Улучшены показатели в сфере противодействия налоговым преступлениям. Таких задокументировано в отчётном периоде 73 факта. Количество экономических преступлений, в том числе фактов взяточничества и преступлений коррупционной направленности, снизилось почти вдвое по сравнению с 2024 годом.
Аварийность на дорогах.
В прошедшем году в Приморском крае удалось добиться определённой стабилизации дорожной обстановки. По словам Александра Табакаева, зафиксирована положительная динамика: количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 2,4%, число пострадавших в ДТП — на 3,1%, а погибших — на 5,2%. Всего в 2025 году в результате аварий погибло 235 человек, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 248.
«Мы понимаем, что за этими цифрами стоят человеческие жизни, беда и горе их семей. Поэтому начальнику госавтоинспекции Сергею Сбродову в текущем году необходимо продолжить профилактические мероприятия, принять дополнительные предупреждающие меры, направленные на закрепление сложившейся динамики по снижению аварийности и смертности на дорогах», — рассказал Александр Табакаев.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что уровень раскрываемости тяжких преступлений в Приморском крае на протяжении многих лет остаётся стабильно высоким, а именно приближается к 100%. В полной мере это касается наиболее общественно опасных деяний, таких как преступления против жизни и здоровья, а также в сфере половой неприкосновенности.