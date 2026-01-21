Ричмонд
За ночь атака БПЛА была отражена в трех районах Ростовской области

В Ростовской области войска ПВО уничтожили дроны противника в трех районах.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на среду, 21 января, в небе над Ростовской областью силами ПВО были ликвидированы беспилотники в трех районах. Об этом рано утром в своем телеграм-канале рассказал глава региона Юрий Слюсарь.

— Воздушная атака была отражена над Таганрогом, а также в Каменском и Тарасовском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточнятьс, — прокомментировал губернатор.

Добавим, по данным министерства обороны России, с 20:00 до 23:00 вторника, 20 января, было уничтожено 53 украинских беспилотных аппарата самолетного типа. Из них два — над территорией Ростовской области.

Губернатор Слюсарь предупредил, что угроза применения беспилотников сохраняется. Жителям области рекомендуют сохранять бдительность и соблюдать правила безопасности.

