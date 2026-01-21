Первый самолет Касабланка — Санкт-Петербург приземлился в Пулково

Перед прилетом первого самолета в аэропорту Петербурга прошла церемония открытия нового направления. В ней приняли участие директор по авиационной коммерции аэропорта Пулково Асият Халваши, председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Евгений Панкевич, заместитель председателя Комитета по внешним связям города Низам Мамишев и врио председателя Комитета по транспорту города Дмитрий Ваньчков.
«Все в душе хотят попасть в Касабланку, ее знают все. Мы смогли организовать прямое авиасообщение. Думаю, данное направление будет пользоваться спросом, три рейса в неделю будут заполняться легко. Даже и по стоимости маршрут очень привлекательный. Я посмотрела билеты, они стоят 15−20 тысяч [рублей]. Для полета в почти 6 часов это очень хорошая цена, — сказала Халваши. — Из Касабланки можно посмотреть весь Марокко. Это интересная страна на берегу Атлантического океана, интересный ландшафт, есть горы».
Рейсы по новому маршруту будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам. Осуществляет трансфер национальный перевозчик Марокко — Royal Air Maroc на Boeing 737−800.
Для граждан России в Марокко работает безвизовый режим. Находиться в стране можно до 90 дней.