Первый самолет Касабланка — Санкт-Петербург приземлился в Пулково

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Первый в истории самолет прямого рейса Касабланка (Марокко) — Санкт-Петербург приземлился в аэропорту Пулково в 07:00 мск, сообщает корреспондент ТАСС. Первый вылет в обратном направлении запланирован на 08:05.

Источник: Freepik

Перед прилетом первого самолета в аэропорту Петербурга прошла церемония открытия нового направления. В ней приняли участие директор по авиационной коммерции аэропорта Пулково Асият Халваши, председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Евгений Панкевич, заместитель председателя Комитета по внешним связям города Низам Мамишев и врио председателя Комитета по транспорту города Дмитрий Ваньчков.

«Все в душе хотят попасть в Касабланку, ее знают все. Мы смогли организовать прямое авиасообщение. Думаю, данное направление будет пользоваться спросом, три рейса в неделю будут заполняться легко. Даже и по стоимости маршрут очень привлекательный. Я посмотрела билеты, они стоят 15−20 тысяч [рублей]. Для полета в почти 6 часов это очень хорошая цена, — сказала Халваши. — Из Касабланки можно посмотреть весь Марокко. Это интересная страна на берегу Атлантического океана, интересный ландшафт, есть горы».

Рейсы по новому маршруту будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам. Осуществляет трансфер национальный перевозчик Марокко — Royal Air Maroc на Boeing 737−800.

Для граждан России в Марокко работает безвизовый режим. Находиться в стране можно до 90 дней.