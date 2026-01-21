Первый самолет Касабланка — Санкт-Петербург приземлился в Пулково

«Все в душе хотят попасть в Касабланку, ее знают все. Мы смогли организовать прямое авиасообщение. Думаю, данное направление будет пользоваться спросом, три рейса в неделю будут заполняться легко. Даже и по стоимости маршрут очень привлекательный. Я посмотрела билеты, они стоят 15−20 тысяч [рублей]. Для полета в почти 6 часов это очень хорошая цена, — сказала Халваши. — Из Касабланки можно посмотреть весь Марокко. Это интересная страна на берегу Атлантического океана, интересный ландшафт, есть горы».