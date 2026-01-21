Снег, мороз, гололедица и туман ожидаются в Ростовской области в среду

В среду, 21 января, в Ростове и области ожидается морозная погода с туманом и гололедицей. Об этом предупреждают синоптики регионального гидрометцентра.
В Ростове-на-Дону небо будет затянуто облаками. Существенных осадков не предвидится. Ночью и утром горожан ждут туман и изморозь. На тротуарах и проезжей части образуется гололедица. Ветер западного и юго-западного направления усилится до 6 — 11 метров в секунду. Столбики днем покажут около −3 — −5 градусов.
По области также ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. В отдельных районах утром вероятны туман и изморозь, на дорогах будет скользко из-за гололедицы. Ветер с запада и юго-запада разовьет скорость до 6 — 11 м/с. Температура днем составит −5 — −10 градусов, а на юге области — до −2.
