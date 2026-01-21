Снег, мороз, гололедица и туман ожидаются в Ростовской области в среду

По области также ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. В отдельных районах утром вероятны туман и изморозь, на дорогах будет скользко из-за гололедицы. Ветер с запада и юго-запада разовьет скорость до 6 — 11 м/с. Температура днем составит −5 — −10 градусов, а на юге области — до −2.