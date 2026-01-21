В Каталонии при крушении поезда погиб машинист, пострадали 37 человек

В Каталонии при аварии пассажирского поезда в муниципалитете Желида погиб один человек и пострадали 37. Об этом сообщила служба гражданской обороны региона в соцсети X.
В ведомстве сообщили, что погибшим оказался машинист состава. По данным спасателей, на месте была оказана помощь 37 пострадавшим, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии, шестеро — в менее тяжелом, 26 получили легкие травмы.
Полиция установила на месте происшествия зону безопасности, экстренные службы продолжают работы по укреплению подпорной стены и ликвидации последствий аварии.
18 января стало известно, что 21 человек погиб, почти 100 пострадали при сходе с рельсов двух скоростных поездов в провинции Кордова в Испании. Катастрофа произошла около 19:40 (21:40 по московскому времени), когда поезд с 317 пассажирами, который следовал по маршруту Малага — Мадрид, сошел с рельсов и выехал на соседний путь. По этому пути ехал поезд, отправившийся из Мадрида в Уэльву, который тоже сошел с рельсов.
19 января стало известно, что количество жертв из-за столкновения двух высокоскоростных поездов в Испании возросло до 40 человек, также еще 37 человек числятся пропавшими без вести.