Бывшие руководители ПромТрансБанка предстанут перед судом: с них хотят взыскать 152 млн рублей

Напомним, Банк России отозвал лицензию у ПромТрансБанка в апреле прошлого года. Среди причин регулятор называл многочисленные нарушения, включая несоблюдение законодательства о противодействии отмыванию доходов и обслуживание клиентов, подозреваемых в выводе средств в теневой оборот. Также банк был хронически убыточным и вкладывался в долгосрочные неперспективные проекты, что подрывало его финансовую устойчивость.