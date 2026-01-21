Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшие руководители ПромТрансБанка предстанут перед судом: с них хотят взыскать 152 млн рублей

С бывших топ-менеджеров банка ПТБ хотят взыскать 152 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Агентство по страхованию вкладов подало иск о взыскании 152 миллионов рублей убытков с бывшего руководства и собственника уфимского ПромТрансБанка (ООО «Банк ПТБ»).

В агентстве считают, что была допущена выдача необеспеченных кредитов компании, которая изначально была неспособна их вернуть, и это причинило банку прямой ущерб.

Напомним, Банк России отозвал лицензию у ПромТрансБанка в апреле прошлого года. Среди причин регулятор называл многочисленные нарушения, включая несоблюдение законодательства о противодействии отмыванию доходов и обслуживание клиентов, подозреваемых в выводе средств в теневой оборот. Также банк был хронически убыточным и вкладывался в долгосрочные неперспективные проекты, что подрывало его финансовую устойчивость.

На сегодняшний день АСВ завершило выплаты 97,2% вкладчиков обанкротившегося банка на сумму почти 5,5 миллиардов рублей. Кредиторам первой очереди погашено 27,3% требований. Всего кредиторы заявили требования на 6,2 миллиарда рублей.

В прошлом месяце стало известно, что АСВ увеличило запланированный уровень выплат кредиторам первой очереди с 27,5% до 42,24%, направив на эти цели дополнительные 869 миллионов рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.