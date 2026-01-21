Самолет Трампа развернулся по пути в Давос из-за неисправности

Самолет с президентом США Дональдом Трампом на борту после вылета из Вашингтона в Давос был вынужден вернуться из-за технической неисправности. Об этом в среду, 21 января, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Вскоре после взлета экипаж Air Force One обнаружил незначительную проблему в электросистеме. В целях безопасности было принято решение развернуть самолет и посадить его на авиабазе Эндрюс неподалеку от Вашингтона.
Ожидается, что после устранения неполадок Трампа пересадят на другой борт, после чего он продолжит перелет в Швейцарию, передает Reuters.
Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер приехали в Дом США в Давосе для обсуждения мирного плана Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.
По словам украинского журналиста и военного блогера Анатолия Шария, выступление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе отменили. При этом, согласно данным западных СМИ, также было отменено подписание «плана процветания» между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.