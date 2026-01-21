Жильцы дома в Кусе вынуждены пробираться в квартиры сквозь снежный тоннель

Об этом сообщает ОНФ Челябинской области.
Из-за отсутствия окон и дверей входная группа полностью промерзает. Внутри здания — трещины в стенах, плесень и оголённые провода. В подвале постоянно течёт канализация. Особую сложность представляет то, что у дома нет управляющей компании.
Пенсионеры и многодетные семьи вынуждены самостоятельно скидываться на ремонт, замену стояков отопления и заделку дыр в подъездах. По словам жильцов, местная администрация игнорирует проблему, а жилищная инспекция только перенаправляет жалобы.
Жители обратились за помощью на Прямую линию с Владимиром Путиным. Общественники взяли ситуацию на контроль. В прокуратуру и администрацию Кусы направлены требования определить обслуживающую организацию для дома, устранить течь в подвале и закрыть тепловой контур, установив окна и двери.