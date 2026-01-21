Жильцы дома в Кусе вынуждены пробираться в квартиры сквозь снежный тоннель

Жители обратились за помощью на Прямую линию с Владимиром Путиным. Общественники взяли ситуацию на контроль. В прокуратуру и администрацию Кусы направлены требования определить обслуживающую организацию для дома, устранить течь в подвале и закрыть тепловой контур, установив окна и двери.