На парковке в Омске загорелась ГАЗель после столкновения с прицепом

По информации полиции, водитель врезался в прицеп, стоявший возле магазина. От удара автомобиль загорелся. Позже выяснилось, что мужчина был пьян — алкотестер показал 1,704 мг/л. Кроме того, он уже привлекался к ответственности за пьяную езду: летом 2025 года он, будучи за рулём личного автомобиля, наехал на ограждение на той же парковке.