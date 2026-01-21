На парковке в Омске загорелась ГАЗель после столкновения с прицепом

В Омске на улице 70 лет Октября произошло ДТП с участием служебной ГАЗели, которая загорелась после столкновения с припаркованным прицепом. За рулём находился 44-летний мужчина, не имеющий водительских прав. Об этом стало известно из сообщения УМВД России по Омской области.
По информации полиции, водитель врезался в прицеп, стоявший возле магазина. От удара автомобиль загорелся. Позже выяснилось, что мужчина был пьян — алкотестер показал 1,704 мг/л. Кроме того, он уже привлекался к ответственности за пьяную езду: летом 2025 года он, будучи за рулём личного автомобиля, наехал на ограждение на той же парковке.
В день происшествия омич приехал на работу — по его словам, за забытой в куртке банковской картой. Уже находясь в состоянии опьянения, он решил взять машину предприятия, чтобы съездить за алкоголем. Однако доехать до магазина без происшествий не удалось.
Владелец прицепа оценил причинённый ущерб в 4,6 миллиона рублей. В отношении мужчины возбуждены два уголовных дела: по статьям об угоне и о повторном управлении транспортом в состоянии опьянения.