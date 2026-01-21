Ричмонд
Прокуратура Омска проверила устранение аварии на водопроводе в Кировском округе

Более 30 домов частного сектора и многоквартирные здания на ул. Муромцева остались без воды.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура города Омска провела проверку по факту масштабного отключения водоснабжения в Кировском округе, затронувшего более 30 жилых домов частного сектора и несколько многоквартирных домов в микрорайоне Старый Кировск на улице Муромцева.

Поводом для вмешательства стало нарушение законодательства в сфере водоснабжения со стороны ресурсоснабжающей организации.

В ходе надзорных мероприятий оценивается полнота и своевременность устранения повреждений на водопроводных сетях, а также действия ресурсоснабжающей организации в условиях возникшей аварийной ситуации.

На момент завершения проверки авария устранена, и коммунальщики продолжают работы по полному восстановлению подачи воды в дома жителей. Прокуратура намерена дать правовую оценку произошедшему и, при необходимости, примет меры реагирования.

Ранее мы писали, что в Омске произошла очередная масштабная авария — огромный жилой массив городка Нефтяников внезапно остался без холодной воды.