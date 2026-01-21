СМИ: В телах погибших в Иране детей найдены израильские пули

В Иране в телах детей, погибших во время протестов, обнаружили боевые пули израильского производства. Речь идет о несовершеннолетних, погибших при обстрелах в ходе беспорядков. Об этом сообщил источник в иранских силовых структурах.
По его словам, одна из жертв — восьмилетняя девочка из Исфахана, которая во время протестов вышла за покупками вместе с семьей. Она получила смертельные ранения в область живота, подбородка и затылка. Судебно-медицинская экспертиза показала, что извлеченные пули относятся к израильским боевым боеприпасам.
Источник ТАСС также рассказал о гибели другого ребенка. Вечером 7 января в Керманшахе трехлетняя Мелина Асади вместе с отцом шла в аптеку за детским питанием и лекарствами. На обратном пути ребенок, по утверждению собеседника агентства, подвергся обстрелу сзади и погиб на месте.
Число погибших в ходе протестов в Иране составляет не менее 16 500 человек. Такие цифры приводит The Sunday Times со ссылкой на свидетельства и данные врачей, работающих в исламской республике. Официального подтверждения этой информации нет.
The Wall Street Journal писал, что Соединенные Штаты могут атаковать Иран крылатыми ракетами Tomahawk, которые размещены на находящихся на Ближнем Востоке американских эсминцах. Также армия США может задействовать находящиеся в регионе истребители и бомбардировщики.