Расписание популярного автобуса № 20 в Хабаровске изменено

Расписание движения автобуса № 20 «Железнодорожный вокзал — Индустриальный парк» в Хабаровске будет изменено с 21 января, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как объяснили в городской администрации, это связано с оптимизацией интервалов и повышением качества обслуживания пассажиров. Это важно, особенно в зимнее время, чтобы люди не мерзли в долгом ожидании автобуса и не опаздывали на работу.
По новому расписанию автобусы будут следовать ежедневно. Отправление от железнодорожного вокзала: 07:32, 08:51, 10:43, 11:59, 13:24, 14:50, 17:37, 19:03, 20:29, 21:49. А вот от остановки «Индустриальный парк» автобусы начнут следовать в таком порядке: в 06:50, 08:09, 09:33, 11:16, 12:42, 14:07, 15:33, 18:20, 19:46, 21:09.
Уточнить информацию о местонахождении автобуса, а также получить прогноз времени, когда он прибудет к конкретной остановке, можно через интернет-сайт «Транспорт27.рф»; с помощью веб-приложения «Go2bus» или позвонив в диспетчерскую службу Хабаровского межотраслевого навигационно — информационного центра по круглосуточному телефону 45−00−56.