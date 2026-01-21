Ричмонд
Установку памятника Высоцкому в Омске поддержал его сын Никита

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что в ближайшее время в городе установят памятник легендарному поэту и артисту Владимиру Высоцкому.

Источник: РИА "Новости"

Сын Владимира Высоцкого Никита поддержал идею установки памятника его отцу в Омске. Об этом он сообщил в интервью ТАСС. Монумент появится в городе 25 июля 2026 года — в день 46-й годовщины смерти поэта и актёра.

Никита Высоцкий отметил, что всегда рад инициативам, которые помогают сохранять память о творчестве его отца в разных городах России. Точное место установки памятника и его концепция будут объявлены организаторами позже.

Идея установки памятника в Омске обсуждалась ещё несколько лет назад. Монумент — дар городу от члена Общественной палаты Вячеслава Марцинкевича. Над скульптурой работает известный омский мастер Виктор Костенко.