В Невьянске планируют построить Центр спортивных единоборств на 500 человек

По его информации, в Невьянске более 1 тыс. жителей занимаются единоборствами и боевыми видами спорта, поэтому для них нужно построить новый центр. «Важно, что бизнес понимает свою роль в жизни заводчан и развитии территории присутствия. Поставил задачу администрации Невьянска — заключить с компанией соглашение о создании спортивного объекта. Разработан типовой проект, есть опыт его реализации в других городах. Земельный участок под строительство в Невьянске уже определен», — рассказал глава региона.