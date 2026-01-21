Ричмонд
Жители Башкирии в ночном небе увидят два самых ярких светила

Ночью с 30 на 31 января Луна пройдет рядом с Юпитером.

Источник: Башинформ

Как сообщили в Уфимском городском планетарии, два самых ярких светила ночного неба будут видны в созвездии Близнецов: вечером — на востоке, под утро — низко над горизонтом на северо-западе.

«Юпитер, как самую яркую “звезду” ночного неба, легко отыскать на небе, но убедиться в том, что вы видите именно Юпитер, а не какую-то яркую звезду, поможет Луна», — отметили в планетарии.

Ночью с 30 на 31 января она пройдет недалеко от Юпитера. Будучи почти полной, она немного приглушит яркость Юпитера, который будет виден ниже Луны. Светила будут видны всю ночь и зайдут за горизонт на северо-западе перед рассветом.

Ранее жителям Башкирии сообщили о главных астрономических событиях 2026 года.