Пьяный омич без прав устроил ДТП на служебной «ГАЗели» и сжег автомобиль

Мужчина врезался в прицеп у магазина, нанеся ущерб почти на 4,6 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на улице 70 лет Октября произошло серьезное ДТП: водитель грузовой «ГАЗели» не справился с управлением, врезался в припаркованный прицеп у магазина, после чего машина загорелась.

Как установили полицейские, за рулем находился 44-летний мужчина, ранее лишенный водительских прав. Летом 2025 года он уже попадал в аварию на этой же парковке, управляя личным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В этот раз он вновь сел за руль в нетрезвом виде — алкотестер зафиксировал 1,704 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. По данным проверки, в свой выходной день мужчина приехал на территорию предприятия, где работал слесарем, чтобы забрать банковскую карту, оставленную в куртке. Будучи уже пьяным, он решил воспользоваться служебной машиной, чтобы съездить за новой порцией спиртного.

Подъезжая к магазину, он не справился с управлением и столкнулся с прицепом. От удара возникло возгорание, полностью уничтожившее автомобиль. Владелец имущества оценил ущерб в 4 600 000 рублей.

В отношении мужчины возбуждены два уголовных дела: по части 1 статьи 166 УК РФ (угон транспортного средства) и части 1 статьи 264.1 УК РФ (повторное управление ТС в состоянии опьянения).