Пьяный омич без прав устроил ДТП на служебной «ГАЗели» и сжег автомобиль

В этот раз он вновь сел за руль в нетрезвом виде — алкотестер зафиксировал 1,704 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. По данным проверки, в свой выходной день мужчина приехал на территорию предприятия, где работал слесарем, чтобы забрать банковскую карту, оставленную в куртке. Будучи уже пьяным, он решил воспользоваться служебной машиной, чтобы съездить за новой порцией спиртного.