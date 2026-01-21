В Иркутске пройдет чемпионат России по конькобежному спорту

Турнир пройдёт в Ледовом дворце «Байкал», который уже не первый раз проводит такие старты. Среди участников — звёзды этого вида спорта: Даниил Найденышев, Иван Фруктов, Дарья Качанова, Екатерина Кошелева и другие. Иркутскую область представит Ксения Горбунова, а также, вероятно, Николай Аникин. Вход для зрителей свободный, приглашают всех желающих.