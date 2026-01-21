В Иркутске пройдет чемпионат России по конькобежному спорту

В Иркутске 29 и 30 января 2026 года состоится чемпионат России по конькобежному спорту в классическом и спринтерском многоборье. Участие в нем примут около 100 сильнейших спортсменов страны, включая членов сборной.
Турнир пройдёт в Ледовом дворце «Байкал», который уже не первый раз проводит такие старты. Среди участников — звёзды этого вида спорта: Даниил Найденышев, Иван Фруктов, Дарья Качанова, Екатерина Кошелева и другие. Иркутскую область представит Ксения Горбунова, а также, вероятно, Николай Аникин. Вход для зрителей свободный, приглашают всех желающих.
В классическом многоборье женщины пробегут 500, 3000, 1500 и 5000 метров, мужчины — 500, 5000, 1500 и 10000 метров. В спринтерском многоборье участники будут соревноваться на дистанциях 500 и 1000 метров (дважды).
Торжественное открытие чемпионата запланировано на 13:15 29 января. В этот день забеги стартуют в 10:55. Награждение победителей в спринтерском многоборье пройдёт 30 января в 12:35, а в классическом — в 18:00.
