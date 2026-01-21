Ричмонд
Продавала банковские карты: 18-летнюю челябинку заподозрили в участии в финансовых махинациях на 10 млн рублей

Полиция заподозрила 18-летнюю челябинку в помощи при отмывании 10 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске 18-летнюю девушку подозревают в посредничестве при отмывании денег. В отношении нее возбудили уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей.

Известно, что девушка продала злоумышленникам оформленную на ее имя банковскую карту. Карту позднее использовали для вывода денег из официального оборота.

— На данный момент документально доказан один эпизод противоправной деятельности. Однако в ходе дальнейшей работы у полицейских появились веские основания полагать, что подозреваемая причастна к совершению еще порядка 10 аналогичных эпизодов, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

В полиции подсчитали, что через банковские карты на имя девушки могли пройти 10 млн рублей.