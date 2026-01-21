Продавала банковские карты: 18-летнюю челябинку заподозрили в участии в финансовых махинациях на 10 млн рублей

— На данный момент документально доказан один эпизод противоправной деятельности. Однако в ходе дальнейшей работы у полицейских появились веские основания полагать, что подозреваемая причастна к совершению еще порядка 10 аналогичных эпизодов, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.