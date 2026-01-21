Новый год хабаровчане начали с покупок на маркетплейсах

Аналитики МегаФона сравнили обезличенные данные пользователей в первой половине января 2025-го и 2026-го. Оказалось, что активно совершать виртуальные покупки жители региона начинают сразу же после выхода на работу.
Специалисты оператора отмечают, что покупательский спрос на площадках онлайн-магазинов заметно увеличивается в первый же рабочий день — почти на 12% относительно средних значений праздничной недели.
Вместе с тем пик интереса в этом году пришёлся на 16 января — последний день первой рабочей недели года. В то же время 1 января стал самым «тихим» для онлайн-шопинга, хотя даже в этот день трафик оказался на 6% выше показателей первого дня 2025 года.
Основную долю пользователей онлайн-магазинов в Хабаровском края составили жители в возрасте 35−44 лет — на их долю пришлось 37% всех посещений. Значительную активность также показали люди 45−54 лет (24% трафика) и молодёжь 25−34 лет (17%). Примечательно, что мужчины использовали на 18% больше мобильного трафика при посещении маркетплейсов, чем женщины. Аналитики не исключают, что сильный пол чаще покупает технически сложные товары, что требует более тщательного анализа и сравнения характеристик.
«Наблюдаемый рост трафика показывает изменения потребительских привычек, а также говорит о широких цифровых возможностях в регионе для абонентов. В прошлом году мы усилили LTE-сеть по всему Хабаровскому краю — в городах и небольших населенных пунктах. С помощью технологии рефарминга наши специалисты смогли обеспечить более высокие интернет-скорости, что позволило пользователям комфортно выходить в Сеть», — рассказал директор МегаФона в Хабаровском крае Илья Челышев.
Вместе с тем на Дальнем Востоке лидерами по росту трафика на маркетплейсы в январе стали забайкальцы с ростом на 54%, на втором месте абоненты в Республике Саха (Якутия) (+37%), третьем — жители Приморья (+16%).