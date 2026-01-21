Новый год хабаровчане начали с покупок на маркетплейсах

Основную долю пользователей онлайн-магазинов в Хабаровском края составили жители в возрасте 35−44 лет — на их долю пришлось 37% всех посещений. Значительную активность также показали люди 45−54 лет (24% трафика) и молодёжь 25−34 лет (17%). Примечательно, что мужчины использовали на 18% больше мобильного трафика при посещении маркетплейсов, чем женщины. Аналитики не исключают, что сильный пол чаще покупает технически сложные товары, что требует более тщательного анализа и сравнения характеристик.