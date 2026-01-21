Средний размер выплаты по беременности и родам упал в Казахстане

Для сравнения, в 2024 году единовременную выплату по беременности и родам получили 245,7 тысяч человек на сумму 385,6 млрд тенге. Средний размер выплаты тогда составлял 1,6 млн тенге, что означает снижение среднего показателя в 2025 году более чем на 200 тысяч тенге.