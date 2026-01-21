Средний размер выплаты по беременности и родам упал в Казахстане

Средний размер единовременной социальной выплаты по беременности и родам в Казахстане в 2025 году составил 1,4 млн тенге, что заметно ниже показателя предыдущего года.
По данным Минтруда, в 2025 году такую выплату получили 200,8 тысяч человек на общую сумму 276,2 млрд тенге. Только в декабре получателями стали 17,1 тысяч человек, которым было выплачено 16,3 млрд тенге.
Для сравнения, в 2024 году единовременную выплату по беременности и родам получили 245,7 тысяч человек на сумму 385,6 млрд тенге. Средний размер выплаты тогда составлял 1,6 млн тенге, что означает снижение среднего показателя в 2025 году более чем на 200 тысяч тенге.
Социальная выплата по беременности и родам назначается работающим гражданам из ГФСС и компенсирует потерю дохода на период отпуска по беременности и родам, а также при усыновлении новорожденного ребенка. Ее размер зависит от среднемесячного дохода, с которого уплачивались социальные отчисления за последние 12 месяцев, и количества дней нетрудоспособности.
Ранее «Курсив» писал, что рост номинальных зарплат в Казахстане не успевает за инфляцией. Эксперты предупреждают: реальные доходы населения снижаются, а бизнес все чаще индексирует зарплаты формально или вовсе сокращает выплаты.