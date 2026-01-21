20 «земских» педагогов трудоустроят в Приморье в новом году

Больше всего региональные школы ждут учителей русского языка и литературы, английского языка, биологии, химии.
Как сообщает пресс-служба краевого министерства образования, со времени запуска «Земского учителя» в 2020 году в школы малочисленных населенных пунктов Приморского края трудоустроился 151 участник программы.
«В 2026 году по программе “Земский учитель” мы планируем привлечь 20 профильных специалистов по предметам: русский язык и литература, математика, физика, химия, история и обществознание, биология, английский язык. Также будем искать учителей начальных классов», — уточнила министр образования Приморского края Эльвира Шамонова.
Педагогов ждут в школах Артемовского городского округа, ЗАТО Фокино, городского округа Большой Камень, а также Хасанского, Кавалеровского, Надеждинского, Михайловского, Спасского, Хорольского, Черниговского, Чугуевского, Шкотовского и Яковлевского муниципальных округов.
Зампред также напомнила, что педагоги, выбирающие работу в Приморском крае по программе «Земский учитель», получают единовременную выплату в размере 2 миллионов рублей, что в два раза больше, чем сумма выплаты в других регионах России. Кроме того, муниципалитеты решают квартирный вопрос «земских» учителей.