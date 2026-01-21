20 «земских» педагогов трудоустроят в Приморье в новом году

Зампред также напомнила, что педагоги, выбирающие работу в Приморском крае по программе «Земский учитель», получают единовременную выплату в размере 2 миллионов рублей, что в два раза больше, чем сумма выплаты в других регионах России. Кроме того, муниципалитеты решают квартирный вопрос «земских» учителей.