УЕФА отметил самого зрелищного игрока сборной Казахстана

Пресс-служба УЕФА обратила внимание на игру вингера сборной Казахстана Галымжана Кенжебека, передают Vesti.kz.
В официальном Instagram-аккаунте УЕФА было опубликовано видео с лучшими моментами игры Кенжебека в отборочном турнире чемпионата мира-2026.
«Самый зрелищный игрок в отборочном турнире чемпионата мира?» — говорится в подписи к видео.
Сборная Казахстана заняла предпоследнее, четвёртое место в группе J отборочного турнира к ЧМ-2026, набрав восемь очков после восьми матчей.
Что касается Кенжебека, в январе он прошёл медицинское обследование и подписал контракт с российским клубом «Ахмат» сроком на 4,5 года.
В карьере казахстанского игрока также были клубы: «Елимай», «Женис», «Мактаарал», «Кайрат», а также словацкий «Кошице» и кипрский «Акритас Хлоракас».