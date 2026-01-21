«Как я их ненавижу»: доктор Мясников высказался об одной категории людей

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» заявил о большой ненависти к курьерам, доставляющим еду россиянам. Выпуск вышел в среду, 21 января, на телеканале Россия 1.
— Как я их ненавижу, в принципе, как любой водитель. Они выскакивают из-за угла. Огромным усилием воли я сдерживаю себя, чтобы не вильнуть рулем, — высказался специалист.
Телеведущий добавил, что с таким же недоверием относится к службам доставки готовой еды. Мясников подчеркнул, что покупные блюда могут быть менее полезны, чем домашние.
Ранее в пресс-службе одного из крупнейших сервисов по поиску работы hh.ru рассказали, что средняя заработная плата, предлагаемая в вакансиях для курьеров в России, за последний месяц составила почти 170 тысяч рублей.
«Яндекс», в свою очередь, планирует выпустить 20 тысяч роботов-доставщиков нового поколения к 2027 году. В компании отметили, что роботы четвертого поколения станут первыми, которые будут производиться серийно.
Российский рынок труда также готовится к масштабным изменениям в связи с решением властей привлечь миллионы иностранных рабочих. Руководитель школы развития карьеры Гарри Мурадян поделился подробностями этого плана.