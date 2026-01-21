Ричмонд
Тюменцев весь день будут мучить магнитные бури

Весь день 21 января метеозависимые тюменцы будут страдать от магнитных бурь. Сила возмущения геомагнитного поля земли достигнет к середине дня семи баллов, отмечает лаборатория солнечной астрономии института космических исследований РАН.

Возмущения магнитосферы связаны с мощными вспышками на Солнце.

«Тюмень, 21 января. Сила бури достигнет семи баллов, что соответствует классу G3. Геомагнитное поле земли успокоится только к полуночи», — говорится на сайте лаборатории.

Сообщается также, что в последующие два дня показатели возмущения поля будут находиться в зеленой зоне. Ранее сообщалось, что неудобств тюменцам добавят и морозы — они достигнут в ближайшие дни −33 градусов.