В Кургане из-за сильных морозов отменили занятия школьникам второй смены

Курганских школьников предупредили об отмене занятий.
Занятия для учащихся 1−4-х классов второй смены в школах Кургана отменены из-за аномально низкой температуры воздуха. Об этом сообщает ЦГМС региона.
«Вниманию родителей и учащихся школ города Кургана! В связи с низкой температурой воздуха занятия учащихся с 1 по 4 класс второй смены отменяются», — пишут синоптики.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области 23 января прогнозируются морозы до −43 градусов. Такая температура ожидается в низинах рядом с водоемами.