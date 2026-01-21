Ричмонд
В Кургане из-за сильных морозов отменили занятия школьникам второй смены

Занятия для учащихся 1−4-х классов второй смены в школах Кургана отменены из-за аномально низкой температуры воздуха. Об этом сообщает ЦГМС региона.

Курганских школьников предупредили об отмене занятий.

«Вниманию родителей и учащихся школ города Кургана! В связи с низкой температурой воздуха занятия учащихся с 1 по 4 класс второй смены отменяются», — пишут синоптики.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области 23 января прогнозируются морозы до −43 градусов. Такая температура ожидается в низинах рядом с водоемами.